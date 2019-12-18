صندوق خليفة لتطوير المشاريع يحصل على 6 اعتمادات دولية

المصدر: أبوظبي - البيان

حقق صندوق خليفة لتطوير المشاريع إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرته الريادية في تقديم الدعم والخدمات التمويلية وغير التمويلية للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، حيث حصل من قبل شركة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس على 6 اعتمادات دولية للأنظمة الإدارية المعمول بها داخل الصندوق.

وجاءت الاعتمادات للمواصفات القياسية الدولية، أيزو 9001 وأيزو 45001 وأيزو 14001 وأيزو 10001 وأيزو 10002 وأيزو 10004، لتؤكد حرص صندوق خليفة على المساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي الرامية إلى تعزيز جودة العمل الحكومي والتميز المؤسسي والريادة العالمية من خلال تقديم خدمات نوعية.

وأكدت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أن حصول الصندوق على اعتماد المواصفات القياسية الدولية يعكس بشكل واضح اهتمام الصندوق بتحقيق الريادة والتميز في العمل المؤسسي عبر تطبيق أفضل معايير الجودة العالمية، انطلاقاً من رؤيته وخطته الاستراتيجية القائمة على الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات، وتعزيزاً لاستدامة جودة العمل داخل الصندوق.

وأضافت أن الحصول على اعتماد المواصفة القياسية الدولية أيزو 9001:2015، يأتي في ضوء حرص صندوق خليفة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مؤكدةً أن استيفاء متطلبات المواصفة القياسية أيزو 10001:2018 جاء في إطار الالتزام بميثاق خدمة المتعاملين.

أما اعتماد المواصفة أيزو 10002:2018 فيندرج ضمن الجهود المبذولة لمعالجة وإدارة شكاوى المتعاملين وفق المنهجية المعتمدة عالمياً، في حين أن الحصول على أيزو 10004:2018 يجسد مساعي الصندوق لضمان رضا المتعاملين.

سلامة الموظفين

وأشارت الناصري إلى مسؤولية صندوق خليفة البيئية والمجتمعية، والتي تجلت بوضوح في الحصول على أيزو 14001:2015 الخاص بإدارة البيئة وتحقيق الاستدامة البيئية، مشددةً في الوقت نفسه على حرص الصندوق الكامل على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين والزوار، والذي تمثل في نجاح الصندوق في الحصول على أيزو 45001:2018 المعني بإدارة الصحة والسلامة المهنية.