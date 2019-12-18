نائبة رئيس بيرو تزور مزارع كارفور المائية في أبوظبي

المصدر: دبي - البيان

زارت مرسيدس أروز، نائبة رئيس جمهورية بيرو، ورئيسة مبادرة «غذاء للأبد»، متجر كارفور في ياس مول أبوظبي مؤخراً، وذلك للاطلاع على المزرعة المائية التي تم افتتاحها حديثاً داخل المتجر، حيث أثنت على الجهود المبتكرة التي تبذلها ماجد الفطيم للتجزئة في قطاع الزراعة المستدامة.

وأتت زيارة أروز خلال جولتها في العاصمة الإماراتية للمشاركة في الاجتماع العالمي السنوي الثاني لمبادرة «غذاء للأبد»، الذي تستضيفه وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن فعاليات معرض «سيال الشرق الأوسط»، الحدث الأسرع نمواً في مجال الأغذية والمشروبات والضيافة في المنطقة.

وتتم زراعة الأعشاب والخضروات الورقية داخل كارفور، ويجري قطفها من المزارع المائية يومياً، وبيعها للعملاء في المتجر بشكل مباشر لتقديم منتجات طبيعية طازجة لا تتأثر جودتها بعوامل النقل والوقت.