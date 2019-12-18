فندق «بريمير إن» في «مدينة التنين» يضيف 304 غرف

المصدر: دبي - البيان

افتتحت شركة «نخيل» للتطوير العقاري، أول من أمس، ثاني فنادقها – «بريمير إن» المكون من 304 غرف – في «مدينة التنين»، لتحقق إنجازاً آخر يضاف إلى استراتيجيتها في قطاع الضيافة.

وتم الافتتاح الرسمي لفندق «بريمير إن مدينة التنين» الواقع على بضع خطوات من «سوق التنين»، الذي يضم 5 آلاف من المحلات التجارية والمطاعم ومرافق الجذب، بحضور علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، وأليسون بريتين، الرئيسة التنفيذية لشركة «ويتبريد بيه.إل.سي»، أكبر شركة في قطاع الضيافة في المملكة المتحدة ومالك العلامة التجارية «بريمير إن».

ويضم الفندق المكون من 8 طوابق، مطعم يتسع لـ320 شخصاً، ومقهى كوستا، وصالة رياضية مجهزة بالكامل ومرافق للاجتماعات. ويعتبر الفندق الرابع من نوعه في محفظة الشركة بدبي في أعقاب افتتاح ثاني فنادق «نخيل» في «ابن بطوطة مول» الأسبوع الماضي. ويشار إلى أن «بريمير إن» تدير أول فنادق الشركة في «ابن بطوطة مول» والذي تم افتتاحه في عام 2016.

ويعتبر فندق «بريمير إن مدينة التنين» جزءاً من رؤية «نخيل» طويلة المدى لمجتمع متعدد الاستخدامات، والمعروف حالياً بـ«سوق التنين»، حيث تم الشهر الماضي افتتاح مجمع جديد للتسوق وموقف متعدد الطوابق يتسع لـ900 سيارة. وفي عام 2016، تم افتتاح فندق «ايبيس ستايلز» المكون من 251 غرفة وهو أول فنادق «مدينة التنين» التي تحتضن أيضاً أول مشروع سكني - برجين توأمين يضمان 1،142 شقة سكنية - قيد الإنشاء.

نجاح

وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: نحقق اليوم إنجازاً جديداً يضاف إلى «نخيل» و«مدينة التنين» ودبي مع افتتاح رابع فنادقنا في محفظة مشاريعنا لقطاع الضيافة والثاني من نوعه في هذه الوجهة المشهورة عالمياً.

يسعدنا أن نبني على النجاحات التي حققها أول فنادقنا هنا وأن نعزز من تعاوننا مع شركة «ويتبريد» عن طريق إضافة فندق آخر يحمل علامة «بريمير إن» إلى مجموعة مشاريعنا في قطاع الضيافة، كما أننا واثقون من أن الفندق الجديد سيحقق نجاحاً كبيراً مع استقطاب «مدينة التنين» 40 مليون زائر سنوياً من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول العالم للتسوق والتجارة في هذه الوجهة المشهورة عالمياً.

ومن جهتها، قالت أليسون بريتين، الرئيسة التنفيذية لشركة «ويتبريد»: لقد أمضينا أكثر من عقد من الزمن على تواجدنا في مشهد قطاع الضيافة في دولة الإمارات والذي يعتبر دليلاً حقيقياً على جودة علامة «بريمير إن» ومكنتنا من افتتاح ثامن فنادقنا في المنطقة. يعتبر فندقنا في «مدينة التنين» الثاني في تعاوننا الاستراتيجي مع شركة «نخيل»، وذلك بعد الإطلاق الناجح لفندق «بريمير إن ابن بطوطة مول» في عام 2016.

ويشار إلى أن محفظة «نخيل» في قطاع الضيافة تضم مجموعة متنوعة من أماكن الإقامة، بما في ذلك مشاريع فاخرة في «نخلة جميرا»، ومنتجعات شاطئية شاملة كلياً في «جزر ديرة» وفنادق متوسطة مرتبطة بمولات رئيسية تابعة للمطور.