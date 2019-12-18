دبي تستضيف سلسلة «حوار الابتكار» للمباني والفنادق

المصدر: دبي - البيان

استضافت شنايدر إلكتريك، الشركة المتخصصة عالمياً في إدارة الطاقة والتحول الرقمي، سلسلة «حوار الابتكار» للمباني والفنادق لمجموعة من أبرز أصحاب المصلحة والشخصيات من القطاعين، في دبي يومي 16 و17 ديسمبر 2019.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من شركاء وعملاء شنايدر إلكتريك الرئيسيين في مجال المرافق، وذلك بحضور مانيش كومار، نائب الرئيس الأول للمباني الرقمية لدى شنايدر إلكتريك، وجان مارك زولا، نائب الرئيس التجاري الأول للحلول الرقمية وحلول الطاقة لدى شنايدر إلكتريك.

واستعرضت الشركة خلال الحدث حلول EcoStruxure المصممة خصيصاً للمساعدة في تبسيط التعقيدات وتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل استهلاك الطاقة، إلى جانب توفير تجربة مرضية ومتميزة للنزلاء والمستأجرين.