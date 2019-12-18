غرفة أبوظبي تستعرض دورها في دعم الأعمال

المصدر: أبوظبي - وام

استعرض محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال لقائه في مقر مبنى الغرفة نيقولا لينير سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة والوفد المرافق له خدمات غرفة أبوظبي ودورها الرائد في دعم قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، وذلك بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة.

وأعرب السفير الإيطالي عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات، مؤكداً أنها دولة تحظى بمكانة إقليمية ودولية عالية ومرموقة بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها الرشيدة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الجهود العملية لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات ولاسيما المجال الاقتصادي والتجاري، منوهاً إلى أن دولة الإمارات تمتلك كل المقومات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي، وذلك في ظل ما تتمتع به من مزايا وإمكانيات اقتصادية جاذبة للأعمال.

وثمن المهيري زيارة السفير الإيطالي للغرفة، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي على أتم الاستعداد لتكثيف التعاون المتبادل لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، بما يخدم بيئة الأعمال والمستثمرين لدى الجانبين.