سوق أبوظبي العالمي يغرّم شركة 320 ألف دولار لسوء السلوك

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي عن اتخاذ إجراءات تنظيمية وفرض غرامات 320,000 دولار ضد أي تي كابيتال ماركتس المحدودة وفرض غرامة 40,000 دولار على رئيسها التنفيذي، راين تسوي.

وجاءت الخطوة بعد عملية تحقيق واستقصاء قامت بها سلطة تنظيم الخدمات المالية حول أنشطة الشركة، حيث أظهرت التحقيقات أن شركة أي تي كابيتال ماركتس المحدودة خالفت متطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية من خلال المباشرة بالقيام بأنشطة عمل تتوجب الإشراف التنظيمي قبل الحصول على موافقة الخدمات المالية اللازمة والتعامل مع عملاء التجزئة رغم كون الشركة ممنوعة من تعاملات كهذه.

وفي ضوء هذا السلوك وجدت السلطة أن الشركة لم تلتزم بمعايير الحوكمة وإدارة الأنظمة وعمليات تصنيف العملاء وإجراءات مكافحة غسل الأموال بالإضافة إلى تزويد شركة أي تي كابيتال ماركتس السلطة بمعلومات مغلوطة ومضللة حول طبيعة ونطاق عمل الشركة كما لم تقم الشركة بإعلام سلطة تنظيم الخدمات المالية بوجود حالة سوء سلوك محتملة من قبل أحد موظفي الشركة.

وأظهر التحقيق أن راين تسوي كان يشارك بالأنشطة غير المرخصة للشركة وأنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة التي تضمن التزام أي تي كابيتال ماركتس المحدودة بالمتطلبات التنظيمية كما زود سلطة تنظيم الخدمات المالية بمعلومات مغلوطة ومضللة.

ووافقت شركة أي تي كابيتال ماركتس المحدودة وتسوي على تسوية الأمر استناداً لانتهاء تحقيقات سلطة تنظيم الخدمات المالية. وقد فرضت الغرامات المالية كإشعار أخير متفق عليه. وأوقفت سلطة تنظيم الخدمات المالية رخصة شركة أي تي كابيتال ماركتس المحدودة ووافق تسوي عن تنازله عن منصبه كرئيس تنفيذي والرئيس المرخص للشركة.