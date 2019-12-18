البنك الخاص في باركليز يعيّن مديرين عامين في الإمارات وبريطانيا

المصدر: دبي- البيان

قام البنك الخاص في «باركليز» بترقية كل من جيمس ويليامز ورحيم دايا لمنصب مدير عام، على أن يتوليا مهامهما الجديدة من أول يناير 2020.وانضم جيمس ويليامز إلى «باركليز» في2011 وعمل كمصرفي خاص لمدة 15 عاماً، وذلك في سوق المملكة المتحدة مع التركيز على موظفي الأسواق المالية وشخصيات ما وراء البحار في الولايات المتحدة، أما رحيم دايا فانضم إلى «باركليز» عام 2010 ويشغل منصب رئيس البنك الخاص في الإمارات وإدارة الأسواق.

وقالت كارين فرانك، الرئيس التنفيذي لبنك «باركليز» الخاص: «قدم جيمس ورحيم أداءً مستقراً ومميزاً في (باركليز)، من خلال دورهما في قيادة التحول الحاصل في البنك الخاص في السنوات الثلاث الماضية. مساهماتهما المستمرة والمذهلة لعملائنا وأعمالنا تشكل مثالاً على ميزات القيادة التي ندعمها من أجل تطور ونجاح المواهب الأعلى لدينا.