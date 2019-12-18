«ميد» تطلق جوائز أفضل المشاريع في الخليج 2020

المصدر: دبي-البيان

أعلنت «ميدل إيست إيكونوميك دايجست» (ميد)، عن إطلاق دورة 2020 من مبادرتها الشهيرة والتي تهدف إلى اكتشاف أفضل مشاريع جودة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ووجهت جوائز «ميد» لجودة المشاريع 2020، التي يتم تنظيمها بالتعاون مع بنك المشرق، الدعوة للشركات التي تشرف على تنفيذ المشاريع من مختلف أنحاء الخليج لتختار منها أفضل المشاريع التي تم إنجازها في المنطقة خلال عامي 2018 و2019.

وتفتح جوائز «ميد» باب تقديم طلبات الترشيح أمام أصحاب المشاريع والمقاولين والمستشارين لغاية 30 يناير 2020، على أن يتم الإعلان عن الفائزين في حفل عشاء يقام في دبي يوم 10 يونيو 2020.

يشار إلى أن جوائز «ميد» لجودة المشاريع انطلقت في دورتها الأولى عام 2010 بالتعاون مع بنك المشرق ونجحت خلال الأعوام العشرة الأخيرة في تعزيز مكانتها لتصبح أهم معيار لتحديد جودة قطاع المشاريع في الخليج.

وتعتبر دول مجلس التعاون من أكثر أسواق المشاريع في العالم حيويةً، حيث أشارت قاعدة البيانات لدى شركة «ميد» للمشاريع إلى وجود نحو 6722 مشروعاً قائماً بقيمة إجمالية تزيد عن 3.1 تريليونات دولار، سواء في مرحلة التخطيط أو قيد التنفيذ.