«سيدات عجمان» ينظم ملتقى «طموح» بحضور 150 رائدة أعمال

المصدر: عجمان - البيان

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان، في غرفة تجارة وصناعة عجمان، ملتقى «طموح» تحت شعار «حصاد ـ فرص ـ استدامة» والذي يهدف إلى التواصل المباشر مع سيدات الأعمال وعضوات المجلس واستعراض خطط وبرامج المجلس للعام 2020، بالإضافة إلى توفير منصة تثري تجارب رائدات الأعمال وتعزز تبادل الخبرات.

حضر الملتقى الذي عقد في عجمان الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، وسالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة عجمان ـ رئيس اللجنة المنظمة لجائزة غرفة عجمان للأعمال، وعائشة خلفان النعيمي ـ نائب رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وشفيقة العامري المدير التنفيذي لمجلس سيدات أعمال أبوظبي، وحوراء البوش الأمين العام ومديرة شبكة الرائدات العربية وعدد من عضوات مجلس سيدات أعمال أبوظبي.

كما حضر الملتقى ممثلو الجهات الحكومية والخاصة و 150 مشاركاً ومشاركة من رواد ورائدات وسيدات الأعمال.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة أن المجلس سيعمل بأقصى طاقاته للمساهمة في «عام الاستعداد للخمسين» والذي أعلنته قيادتنا الرشيدة، ليمثل هذا الإعلان الحافز لكافة المؤسسات والأفراد على مواصلة مسيرة البناء والنمو والعمل بجد وتفان.

وقدمت رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان ورقة العمل الأولى تحت عنوان «حصاد»، موضحة ارتفاع أعداد رخصة بدايات خلال ثلاث سنوات إلى 310 رخص وبإجمالي ما يزيد على 1000 رخصة صادرة عن مجلس سيدات أعمال عجمان، مؤكدة حرص المجلس على تنفيذ مبادرات رائدة تدعم بشكل مباشر سيدات الأعمال وعضوات المجلس وتُمكنهن من ممارسة أنشطتهن الاقتصادية وتوسيع مشاركتهن في القطاع الاقتصادي، مشيرة إلى نجاح مبادرات المجلس خلال السنوات السابقة وعلى رأسها مبادرة «ريوقي»، حيث نفذ المجلس 41 مبادرة منذ إطلاقها خلال العام 2017 والمعنية بتمكين سيدات الأعمال عضوات المجلس من إتاحة الفرصة لتقديم المأكولات والمشروبات (الريوق) لموظفي ومتعاملي الدوائر الحكومية في إمارة عجمان.

واستعرضت للحضور مبادرة سيارتي منذ إطلاقها بحيث استفادت منها 9 سيدات، أما مبادرة «رفوف» فقد نظمها المجلس منذ انطلاقها العام السابق في 31 نسخة.

وجاءت الورقة الثانية تحت عنوان «فرص» ليقدم المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان ـ ناصر الظفري رئيس اللجنة المنظمة لجائزة غرفة عجمان للأعمال، نبذة حول جائزة غرفة عجمان للأعمال وأهدافها لتحفيز الإبداع ورفع مستوى الأداء وجودة المنتجات والخدمات وتقدير للإنجازات والابتكارات.

واستعرضت عائشة خلفان النعيمي ـ نائب رئيس مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، أهم المبادرات التي سيطلقها المجلس خلال العام 2020، ومنها مشروع «نوصلك» وهي عبارة عن سيارة متنقلة «تراك» تستطيع من خلالها صاحبة المشروع تسويق منتجها بشكل أيسر وأفضل، ومشروع «ضيافة» والذي يقدم المنتجات المحلية بأسلوب عصري، ومشروع «أناقة» وهو عبارة عن مشغل خياطة، إلى جانب تنظيم المجلس لجملة من الورش التخصصية بالتعاون مع الخبراء والمختصين.

وجاءت الورقة الختامية بعنوان «استدامة»، حيث استعرضت عبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان نبذة حول مبنى غرفة عجمان الجديد «ريادة»، وما يوفره من منصة مستدامة لأصحاب المشاريع.

وقدمت الدكتورة سلطانة عثمان، مدير عام مراكز تبيين للعلاج النفسي والبحوث والتدريب نبذة حول برنامج «مهرة» لتطوير المهارات وأهم الدورات التخصصية التي تستهدف سيدات ورائدات الأعمال.

هذا ونظم على هامش ملتقى طموح معرض خاص لسيدات الأعمال استعرضن خلاله العديد من المنتجات المتنوعة، إلى جانب مشاركة لعدد من الجهات للتعريف بخدماتها للحضور.