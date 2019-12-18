الإمارات تشارك في اجتماع لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات

المصدر: القاهرة - وام

تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.

يمثل الدولة في الاجتماع ماجد السويدي رئيس قسم السياسات والإجراءات بالهيئة الاتحادية للجمارك.

ويناقش الاجتماع عدداً من البنود ومنها مركز المعلومات الجمركي العربي وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونياً بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة، وقياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية، وإعداد دليل استرشادي عربي للمشغل الاقتصادي المعتمد لمساعدة الدول الأعضاء التي ليس لديها برامج للمشغل الاقتصادي المعتمد.