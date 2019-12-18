24.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بنهاية أغسطس الماضي

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

وصلت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة «الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت» إلى نحو 24 مليوناً و344 ألف اشتراك بنهاية أغسطس الماضي، بارتفاع قدره 1% مقارنة بنحو 24 مليوناً 112 ألف اشتراك بنهاية يوليو الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات.

وأوضحت البيانات الصادرة، أمس، أن اشتراكات الهاتف المتحرك استحوذت على نحو 78% من إجمالي أعداد المشتركين مع نهاية الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغت حصة اشتراكات الهاتف الثابت 9.56%، وحازت اشتراكات الإنترنت على ما نسبته 12.4%.

وأشارت البيانات إلى أن اشتراكات الهاتف المتحرك ارتفعت لدى مشغلي الاتصالات على أساس شهري من 18 مليوناً و765 ألف اشتراك في يوليو الماضي إلى 18 مليوناً و999 مليون اشتراك في نهاية أغسطس الماضي، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 213.8 خطاً لكل 100 نسمة.

ووصل عدد اشتراكات الدفع المقدم للهاتف المتحرك لدى مشغلي الاتصالات إلى 15 مليوناً و487 ألف اشتراك في نهاية أغسطس الماضي، بينما بلغ عدد اشتراكات الفاتورة 3 ملايين و511 اشتراكاً بنهاية الشهر نفسه.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض لدى مشغلي الاتصالات نحو 3 ملايين و16 ألف اشتراك بنهاية أغسطس الماضي مقارنة بنحو 3 ملايين و15 ألف اشتراك في نهاية يوليو الماضي، وبلغت نسبة اشتراكات إنترنت النطاق العريض لكل 100 نسمة نحو 33.94%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن اشتراكات الهاتف الثابت شهدت انخفاضاً لتبلغ 2 مليون و328 ألف اشتراك في أغسطس الماضي، مقابل 2 مليون و331 ألف اشتراك في نهاية يوليو السابق له، وبلغت نسبة انتشار الخدمة نحو 26.2 خطاً لكل 100 نسمة.

وتخص إحصاءات نشاط الهاتف المتحرك الاشتراكات الفعالة فقط، بما يعني أي مشترك أجرى أو تلقى مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو خلال الـ90 يوماً الماضية، أو أرسل رسالة نصية قصيرة أو رسالة متعددة الوسائط خلال تلك المدة، بحسب المعايير المعتمدة من قبل الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، فيما تقتصر خدمة الإنترنت على اشتراك الإنترنت عبر الهاتف «الفعلي»، وهو أي مشترك قام باستخدام حسابه للوصول للإنترنت خلال الـ90 يوماً الماضية.