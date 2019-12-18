ستاندرد تشارترد: «إكسبو» يعزّز نمو الاقتصاد إلى %3

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي

توقّع مسؤولون في بنك ستاندرد تشارترد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 2.1% في 2020 صعوداً من 1.7% في 2019، متوقعين أن توفر استضافة دبي لمعرض «إكسبو 2020» من أكتوبر 2020 إلى أبريل 2021 دفعة رئيسية لنمو الاقتصاد غير النفطي في الدولة العام المقبل بنسبة 3% تقريباً.

وقالت رولا أبو منّة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد إن مستوى المشاركة الكبيرة للدول والوفود والأفراد من جميع أنحاء العالم في «إكسبو 2020» سيكون لها تأثير إيجابي على اقتصاد الدولة وذلك على خلفية نمو الاستهلاك خلال الحدث العالمي الكبير.

وأضافت: نتوقع أن تصل نسبة الوفود الأجنبية إلى 70% من إجمالي الزوّار في «إكسبو2020»، وهذا من شأنه أن يعزّز الاستهلاك المحلي خصوصاً في قطاعي التجزئة والضيافة.