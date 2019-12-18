علامة الإمارات التجارية الأقوى إقليمياً والسادسة عالمياً

المصدر: دبي ـ سيد صالح

احتلت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر أقوى العلامات التجارية الوطنية 2019 وفقاً للتصنيف الصادر أخيراً عن شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في تصنيف وتقييم العلامات التجارية.

وأفاد التقرير السنوي الذي يرصد العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمةً والأقوى تأثيراً، بصدارة دولة الإمارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محققة تصنيف AAA.

ويقيس التقرير قوة وقيمة العلامة التجارية الوطنية لأفضل 100 دولة في العالم. كما يركز التقرير على ثلاثة محاور رئيسية هي: السلع والخدمات، الاستثمار، والمجتمع، إضافة إلى سمعة الدولة ووضعها الاقتصادي وتأثيرها الثقافي والمنظومة التعليمية التي تتبناها.

وتحصل كل دولة على رصيد من الدرجات نهايته العظمى 100 درجة يمثل حاصل جمع أرصدتها في المعايير السابقة، ليكون بمثابة مؤشر قوة العلامة التجارية للدولة برصيد 88,6 نقطة على المؤشر لتكون ضمن أقوى 10 دول في ترتيب الدول الأقوى عالمياً من حيث العلامة التجارية الوطنية، محققة المرتبة السادسة عالمياً تلتها فنلندا (السابعة) واليابان (الثامنة) والولايات المتحدة (التاسعة) والدنمارك (العاشرة).

كما حلّت الدولة في المرتبة العشرين عالمياً والأولى عربياً وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، من حيث العلامة التجارية الأعلى قيمة متفوقة على كلٍ من بلجيكا، وسنغافورة، والدنمارك، وفنلندا. وبلغت قيمة العلامة التجارية للإمارات هذا العام 2.5 تريليون درهم (700 مليار دولار).

ورصد التقرير تقدماً ملحوظاً في متوسط نمو قيمة العلامة التجارية الوطنية لاقتصادات الدول النامية وبنسبة 13.9% مقارنة بنسبة 0.4% فقط من النمو حققتها الاقتصادات المتقدمة في تصنيف 2019.