5000 خدمة بالهوية الرقمية

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

وقّعت جهات حكومية وخاصة في دبي، أمس، عدداً من مذكرات التفاهم لتطبيق وتفعيل الهوية الرقمية التي تمكّن المتعاملين من إثبات هويتهم وتوقيع الوثائق بشكل رقمي في 72 جهة حكومية محلية واتحادية، للاستفادة من 5000 خدمة في تلك الجهات متوافرة حالياً.

وتهدف مذكرات التفاهم، التي تم توقيعها ضمن ملتقى نظمته الهيئة العامة لتنظيم قطاعات الاتصالات بالشراكة مع هيئة أبوظبي الرقمية ودبي الذكية، إلى رفع نسبة استخدام تطبيق الهوية الرقمية، وزيادة عدد المشتركين إلى 80% من إجمالي عدد سكان الدولة، وأن يتم استخدام الهوية الرقمية في كل التعاملات الحكومية بحلول 2021.

ويقبل تطبيق الهوية الرقمية من العميل حالياً إدخال ثلاث وثائق رسمية، هي: جواز السفر، والهوية الوطنية للمواطنين، والهوية والإقامة بالنسبة إلى الوافدين. وسيكون في وسع المتعاملين تحويل الأموال أو فتح حساب مصرفي بشكل مباشر مع 20 مصرفاً ودون الحاجة إلى الذهاب إلى فروع شركة الصرافة أو البنك مع بداية العام المقبل.

ودعت مؤسسة حكومة دبي الذكية المواطنين والمقيمين إلى المسارعة والتسجيل وتوثيق الأوراق الثبوتية في أكشاك الهوية الرقمية المتوافرة في نحو 900 نقطة منتشرة على مستوى الدولة واعتماد بصماتهم الشخصية.