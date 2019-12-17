الإمارات الأولى عربياً وتتصدر دول المنطقة في تقرير"العلامة التجارية الوطنية" لعام 2019

المصدر: دبي - البيان

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمدرجة هذا العام في “تقرير العلامة التجارية الوطنية 2019 " ((Nation Brands 2019 والذي أصدرته مؤسسة (براند فايننس). وهو تقرير سنوي يرصد العلامات التجارية الوطنية الأكثر قيمةً والأقوى تأثيراً.

ويقيس التقرير قوة وقيمة العلامة التجارية الوطنية لأفضل 100 دولة في العالم. كما يركز التقرير على ثلاثة محاور رئيسية هي: السلع والخدمات، الاستثمار، والمجتمع.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة بين أقوى 10 دول في ترتيب الدول الأقوى عالمياً من حيث العلامة التجارية الوطنية، محققة المرتبة السادسة عالمياً تلتها فنلندا (السابعة) واليابان (الثامنة) والولايات المتحدة (التاسعة) والدنمارك (العاشرة)، كما وحلّت الدولة في المرتبة العشرين عالمياً والأولى عربياً وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، من حيث العلامة التجارية الأعلى قيمة متفوقة على كلٍ من بلجيكا، وسنغافورة، والدانمارك، وفنلندا.

وفي هذا الخصوص أشارت سعادة حنان أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، بقولها: "تعتبر التنافسية اليوم جزءاً أساسياً من منظومة العمل والحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتصدر المراكز الأولى عالمياً في الكثير من المؤشرات والتقارير حول العالم. وإن النتائج التي تحققها دولة الإمارات تعكس جهود سنوات متواصلة من التفاني والعمل المستمر على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتوفير المناخ المحفّز للاستثمار في الدولة، وتوفير بيئة اقتصادية قوية وجاذبة للاستثمارات الخارجية، وكذلك توفير خدمات متطورة ومبنية على أحدث الأسس والممارسات. مما يوفر رفاهية وجودة في الحياة في مجتمع دولة الإمارات، الأمر الذي يساهم في تقدم الدولة وتنافسيتها العالمية".

وبحسب التقرير فقد تمكنت الصين والتي حلت في المركز الثاني من حيث قيمة العلامة التجارية الوطنية، والتي بلغت 19،47 تريليون دولار أمريكي، تمكنت من تقليص الفارق بينها وبين الولايات المتحدة التي تصدرت الترتيب بقيمة إجمالية للعلامة التجارية بلغت 27،75 ترليون دولار، وألمانيا صاحبة المركز الثالث بقيمة 4،85 تريليون دولار، كما ارتفعت قيمة العلامة التجارية لليابان بنسبة 26 ٪ لتصل إلى 4،53 تريليون دولار متجاوزةً بذلك بريطانيا التي حلّت خامساً بقيمة 3،85 تريليون متأثرة بانعكاسات خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وقد رصد التقرير تقدماً ملحوظاً في متوسط نمو قيمة العلامة التجارية الوطنية لاقتصادات الدول النامية وبنسبة 13.9 ٪ مقارنة بنسبة 0.4 ٪ فقط من النمو حققتها الاقتصادات المتقدمة في تصنيف (براند فايننس) لعام 2019 وأفاد التقرير بصدارة دولة الإمارات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا محققة تصنيف AAA.