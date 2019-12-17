إل جي تطلق أول جهاز محمول لتنقية الهواء بالفلترة في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "إل جي إلكترونيكس" اليوم، كخطوة لتعزيز أسلوب الحياة الذكية، عن إطلاق أول جهاز محمول لتنقية الهواء بالفلترة في العالم في سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ويتماشى هدف "إل جي" في التوعية بأهمية تحسين جودة الهواء الداخلي مع هدف حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفير الهواء النظيف بنسبة 90% بحلول عام 2021.

مع نظام تنقية الهواء الذي يضم 4 خطوات من "إل جي"، يستطيع نظام الحساسات في الجهاز اكتشاف وإزالة الغبار الدقيق ويُعلم المستخدم بجودة الهواء عن طريق شاشة ذكية بأربعة ألوان. ويمكن للمستخدم مشاهدة الضوء الأحمر عندما يصبح الهواء ملوثاً بينما يدل اللون الأخضر على نقاء الهواء ليسهل على المستخدم فهم نوعية البيئة التي يعيش ضمنها.

ويعمل المحرك العاكس المزدوج ومستشعر PM1.0 على سحب المواد الملوثة للهواء وينقي الهواء بسرعة كبيرة. ويستطيع فلتر HEPA التقاط الجسيمات والمواد المسببة للحساسية وتنقية الهواء من 99% من الغبار الدقيق حتى 0.3 ميكرون.

يبلغ وزن الجهاز 530 جرام فقط ويعمل لاسلكياً وتم تصميمه ليتم استخدامه أثناء التنقل، ويمتاز ببطارية تكفي حتى 8 ساعات ويمكن شحنه بسهولة باستخدام كابل USB-C، أيضاً مع مجموعة من الملحقات التي تتيح استخدامه في السيارات وحتى في عربات الأطفال، ويمكن برمجة جهاز تنقية الهواء لينبعث منه صوت يقل عن 30 ديسيبل، مما يجعله مثالي للاستخدام في بيئة العمل، مع الحد الأدنى من الانقطاع.

ويستطيع المستخدم أيضاً تشغيله عبر البلوثوت باستخدام تطبيق "ال جي بيور كير ميني" المخصص على أجهزة "اندرويد" و "آي او اس". ويتيح التطبيق التحكم المريح والاطلاع على معلومات الفلتر والتحقق من حالة التكييف المحيطة في الوقت الفعلي.



وقال السيد هونغيو جيون، رئيس إل جي إلكترونيكس في الخليج: "لدينا إيمان راسخ أن الهواء النظيف من حق الجميع، لذلك استمعنا إلى احتياجات عملائنا ونرغب بأن لا يكون نمط الحياة الصحي مقتصراً على الموقع، ويسرنا أن نترك أثراً إيجابياً في حياة المستخدمين عبر جهاز "ال جي بيور كير ميني" في دولة الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي، حيث نتيح لهم تنشق الهواء النظيف أينما ذهبوا".

يتوفر الجهاز من "إل جي" باللونين الأبيض والأسود وهو متاح للشراء الآن بسعر 799 درهم إماراتي في المتاجر.