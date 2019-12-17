"دي مارين دبي" ستدير العمليات في أكبر مراسي اليخوت في الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "دبي هاربر" عن تعيين "دي مارين دبي" لإدارة العمليات في المرسى التابع لها وهو أول مركز متكامل لليخوت في الشرق الأوسط والذي يتضمن 1100 رصيف، ومن المقرر افتتاحه في أكتوبر 2020.

تم إنشاء "دي مارين دبي"، المشروع المشترك بين كل من "مِراس" و "دبي القابضة" و "دي مارين" نهاية العام 2018، بهدف تلبية الطلب المتنامي على إدارة وتطوير المراسي البحرية في منطقة الخليج ولترسيخ موقع دبي كأبرز المراكز البحرية في المنطقة.

وكانت "دي مارين" قد أنشأت واحدة من أكبر سلاسل المراسي في شرق البحر الأبيض المتوسط عبر إدارتها لـ 11 مرسى فريداً من نوعه في البحر الأيوني وبحر إيجة والبحر الأدرياتيكي، لتتيح بذلك بيئة مثالية لأنشطة اليخوت وتسهم في تطوير الأعمال المستدامة التي تشجع العمالة المحلية وتعزز النمو الاقتصادي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مِراس ودبي القابضة: " نفخر من خلال هذا المشروع بتقديم بيئة متكاملة متطورة في مجال إدارة مراسي اليخوت في دبي، ما يتيح امكانية تلبية متطلبات العدد المتزايد من ملاك اليخوت الذين يقصدون دبي من جميع أنحاء العالم."

وأضاف سموّه: "سيعزز "دبي هاربر" مكانة دبي كمركز بحري حديث، نظراً للمجموعة الواسعة من الإمكانيات التي من المقرر أن يوفرها للعملاء من ملاك اليخوت إلى الشركات البحرية التي تبحث عن موقع استراتيجي لعملياتها".

يقع دبي هاربر ضمن منطقة حيوية في قلب دبي بين بلوواترز ونخلة جميرا ليتيح بنية تحتية متكاملة على مساحة 20 مليون قدم مربع وسيوفر رصيف بني خصيصاً لاستقبال السفن السياحية العالمية بالإضافة إلى توفير خيارات سكنية، وفنادق، ومطاعم، ومتاجر. سيشكل "دبي هاربر" وجهة استثنائية على المستوى العالمي، مع إطلالات خلابة على معالم دبي البارزة بما فيها ذلك عجلة "عين دبي" الترفيهية على جزيرة "بلوواترز.