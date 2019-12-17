الإمارات السابعة عالمياً في انخفاض الديون إلى الناتج

المصدر: دبي ـ البيان

صُنفت الإمارات كسابع أقل دولة في العالم في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للإحصائية التي نشرها أمس موقع «سبيكتيتور إنديكس» الشبكي المتخصص في نشر الإحصائيات المتنوعة.

وبلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 19.2%، لتحتل بذلك المركز السابع عالمياً على قائمة الدول الأقل في هذه النسبة.

وتفوقت الإمارات على كل من: الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، الصين، وكافة دول أوروبا، عدا روسيا وأستونيا.

وجاءت سلطنة بروناي دار السلام في المركز الأول بأدنى نسبة، وهي 2.6%، فيما كانت المراكز من الثاني حتى السادس على التوالي من نصيب أفغانستان، أستونيا، بتسوانا، روسيا، أذربيجان، الكويت، على التوالي.