«سي إي أو وورلد»: الإمارات الـ 11 على قائمة أقوى دول العالم

المصدر: دبي ـ البيان

صُنفت الإمارات في المركز الـ 11 على قائمة أقوى دول العالم في 2019، والتي نشرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

ورصدت القائمة أقوى دول العالم استناداً إلى عددٍ من العوامل والمعايير، ومنها المكانة السياسية، القوة العسكرية، والمكانة الاقتصادية، والقوة المالية، والتأثير الثقافي.

وينقسم كل معيار من هذه المعايير بدوره إلى عدة معايير فرعية، فيتضمن معيار المكانة السياسية التحالفات الدولية التي تنضوي تحتها الدولة وتأثيرها في تغيير مجريات الأمور على الساحة العالمية. ويتضمن معيار المكانة الاقتصادية دور الدولة ومدى تأثيرها في صياغة الأنماط الاقتصادية العالمية السائدة.

ويشمل معيار القوة المالية عدة مؤشرات منها الناتج المحلي الإجمالي للدولة ونصيب الفرد الواحد منه. ويتضمن معيار التأثير الثقافي مدى تكرار تصدر الدولة لعناوين الأخبار في وسائل الإعلام العالمية على مدار السنة.