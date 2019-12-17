مجموعة ماندرين أورينتال تتولى إدارة فندق قصر الإمارات

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة «قصر الإمارات» تولي «مجموعة فنادق ماندرين أورينتال» إدارة فندق «قصر الإمارات» بدءاً من الأول من يناير 2020.

وأكد محمد الجنيبي رئيس مجلس إدارة شركة قصر الإمارات حرص القيادة الحكيمة على تنمية القطاع السياحي كونه أحد الروافد الاقتصادية المهمة إضافة إلى دوره في التواصل والتفاعل الإنساني والثقافي وإبراز الجوانب الحضارية للإمارات. وأضاف أن شركة قصر الإمارات تسعى إلى تعزيز خدماتها وفق أرقى المعايير العالمية بما يجسد المكانة المتميزة التي وصل إليها «قصر الإمارات» بوصفه أحد المعالم السياحية في أبوظبي والمنطقة.

وقال سلطان الحميري العضو المنتدب لشركة قصر الإمارات إن الشراكة مع ماندرين أورينتال تمثل مرحلة مهمة من تاريخ فندق قصر الإمارات نتطلع من خلال هذا التعاون إلى بناء علاقة مثمرة.