مستقبل السفر محور معرض المطارات 2020

المصدر: دبي - البيان

يجتمع عمالقة صناعة الطيران من كافة أنحاء العالم في دبي في منتصف يونيو 2020 للتداول حول مواضيع ذات صلة بمستقبل السفر، وذلك في الوقت الذي يتم فيه عرض أحدث التكنولوجيات والابتكارات في أضخم اجتماع سنوي في العالم على صعيد صناعة المطارات.

وستتم إقامة الدورة العشرين من المعرض الذي تنظمه شركة ريد الشرق الأوسط للمعارض من 24 - 22 يونيو 2020، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: تسعى صناعة الطيران على الدوام لتلبية توقعات ومتطلبات المسافرين لجهة توفير رحلات سلسة من اللحظة التي يدخلون فيها المطار. وتوفر التكنولوجيا مساعدة هائلة في ذلك، ولا سيما في عمليات المطارات والأمن ومراقبة الحركة الجوية. ويبدو المستقبل مشرقاً مع اعتمادنا تكنولوجيات بالغة التطور لتقديم عمليات تتسم بالمزيد من السلاسة والكفاءة والاستدامة.

ومن المتوقع أن تشارك في المعرض أكثر من 375 شركة عارضة وزائرة من 94 دولة. ومن المتوقع أيضاً لدورة العام 2020 أن تستقطب ما يزيد على 8,500 زائر يتطلعون لمشاهدة أكثر من 50 تقنية جديدة قيد العرض.

وسيتابع هذا المعرض استضافة منتدى مراقبة الحركة الجوية ومؤتمر أمن مطارات الشرق الأوسط اللذين يعقدان المرة الثالثة على التوالي بالتزامن مع أعمال معرض المطارات، وذلك إلى جانب منتدى قادة المطارات العالمية الذي يعقد المرة السادسة. وقد تمت إضافة مؤتمرين هما تجربة المسافرين في المطارات وقمة مستقبل خدمات المناولة الأرضية.

وعالميا، فإن أعلى قيمة هي لمشاريع المطارات قيد التنفيذ وهي (377.6 مليار دولار)، تليها المشاريع قيد التخطيط بـ215.8 مليار دولار. وقدرت مؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس في دراسة مشتركة استثمارات المطارات عالميا بـ750 مليار دولار في الفترة بين 2015 و2025.

ووفقاً للمنظمة الدولية للطيران المدني، فإن عدد المسافرين المغادرين من منطقة الشرق الأوسط والبالغ عددهم 150 مليوناً سيتضاعف بحلول عام 2030، وسيصل إلى 3 أضعاف بحلول عام 2045.

وتشير دراسة للاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى إمكان أن تولد الإمارات 80 مليار دولار تضاف إلى الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البلاد بحلول 2037، ما يمثل زيادة على المساهمة الحالية وقدرها 47.4 مليار دولار، والتي تمثل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وتبلغ قيمة استثمارات الإمارات في قطاع الطيران 270 مليار دولار، في حين يجري تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير المطارات بقيمة 85 مليار درهم، وذلك وفقاً للهيئة العامة للطيران المدني.

صدارة

تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا الطلب على السفر الجوي، في حين تأتي قيمة مشاريع المطارات وشيكة التنفيذ في الشرق الأوسط وإفريقيا في المرتبة الثانية، حيث تبلغ قيمة المشاريع 222.2 مليار دولار.