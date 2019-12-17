دناتا للسفريات تفتتح فرعها الـ41 في الدولة

المصدر: دبي- البيان

افتتحت دناتا للسفريات، متجرها الحادي والأربعين في الدولة من خلال مكتب مبيعات في نخيل مول، الذي افتتح حديثاً في جزيرة نخلة جميرا الشهيرة عالمياً.

واحتفالاً بهذه المناسبة، تقدم وكالة السفريات لأول 50 زائراً للمكتب الجديد فرصة الاستفادة من 200 درهم عند شرائهم في المرة التالية أي شيء، سواء كان رحلة جوية أم إقامة فندقية أم برنامج عطلة، أو بوليصة تأمين على السفر وغيرها.

وبذلك، تكون دناتا للسفريات قد افتتحت 3 متاجر جديدة في 2019 الذي يصادف عامها الستين (نخلة جميرا وموتور سيتي ومردف). وسوف تواصل تعزيز تواجدها في جميع أنحاء البلاد مع خطط لافتتاح متجر خلال عام 2020 في دبي هيلز، ومتاجر أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

وأكدت إيميلي وليامز، رئيسة مبيعات التجزئة في دناتا للسفريات على الخطط المستقبلية لافتتاح المزيد من المتاجر في المستقبل. وقالت: «خطتنا هي الاستمرار في توسيع تواجدنا لتغطية جميع المناطق الرئيسة في مختلف مناطق الدولة، لكي يتمكن عملاؤنا من الوصول إلينا بسهولة. ويسافر سكان الدولة كثيراً في مغامرات عبر العالم، وخبراؤنا جاهزون دائماً لتقديم المشورة وتخطيط برامج مميزة من جولات متعددة الوجهات إلى رحلات على مستوى عالمي ورحلات سفاري وغيرها من المغامرات. وبفضل خبراتنا التي تمتد لستين عاماً والعلاقات التي بنيناها، يمكن لعملائنا الاستمتاع بأسعار خاصة وأنشطة إضافية حول العالم». ويستقبل المتجر عملاءه في الطابق الأرضي في نخيل مول، بين الساعة 10 صباحاً و10 مساءً أيام الأحد إلى الأربعاء، وبين 10 صباحاً ومنتصف الليل أيام الخميس والجمعة والسبت.