سوق دبي الحرة تحتفل بذكرى التأسيس 36 بخصومات 25 %

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت سوق دبي الحرة إطلاقها عرض خصومات ما قبل أعياد الميلاد بنسبة 25% على مجموعة واسعة من السلع، ولمدة 3 أيام تبدأ في منتصف الليلة ولغاية الـ20 من ذات الشهر، وذلك احتفاء بالذكرى السنوية الـ36 لانطلاقتها في العشرين من ديسمبر.

وسيتوافر العرض في جميع صالات «المغادرون» و«الترانزيت» و«القادمون» في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين. وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: أصبح عرض الخصومات 25% بمناسبة ذكرى تأسيس السوق حدثاً منتظراً للكثير من المسافرين الذين باتوا يحرصون على توقيت حجوزاتهم في هذه الأيام للاستفادة منه، وأعتقد أن فترة التخفيضات ستضفي أجواء احتفالية مميزة على سوق دبي الحرة طوال 72 ساعة، ويسعدنا أن تحقق السوق مبيعات يومية قياسية في اليوم الذي نحتفل فيه بذكرى تأسيسها.

ويسري عرض الخصومات على سلع رئيسة تشمل العطور، مستحضرات التجميل، ساعات اليد، المجوهرات الثمينة والتقليدية، حقائب اليد والأمتعة، النظارات الشمسية، الأزياء الرجالية والنسائية وملابس الأطفال، السكاكر، المأكولات المعلبة، باستثناء بعض السلع المحددة مثل الذهب والإلكترونيات وبطاقات الهاتف وعلامات تجارية مختارة في الأزياء والمجوهرات وساعات اليد والعطور.

ويشمل العرض أيضاً طرح تذاكر سحبي «ميلينيوم مليونير» و«أروع المفاجآت» في العشرين من ديسمبر فقط، وبإمكان المسافرين الاستفادة من هذا العرض من خلال الطلب المسبق عبر الإنترنت أو عند التحصيل وقت الدفع في متاجر السوق الحرة في ذات التاريخ. وتحرص سوق دبي الحرة، في إطار احتفالاتها بالذكرى 36 لتأسيسها، على إضفاء أجواء احتفالية في جميع متاجرها لبيع التجزئة، وتجري الخطط على قدم وساق لإجراء سحبي ميلينيوم مليونير، وأروع المفاجآت على سيارة فارهة، وفعاليات ترويجية أخرى يشارك فيها المسافرون وطاقم عمل السوق.

وأضاف ماكلوكلين: «نود أن نشرك عملاء سوق دبي الحرة ومورديها وطاقم عملها في احتفالاتنا، وبهذه الطريقة نقول لهم جميعاً شكراً لكم لمساعدتنا على تحقيق هذا الحجم الكبير من المبيعات على مر السنين». أطلقت سوق دبي الحرة عرض الخصومات في الذكرى العشرين لتأسيسها في عام 2003، وحقق هذا العرض نجاحاً وشهرة واسعتين، حتى أصبح من مناسبات السفر المنتظرة.