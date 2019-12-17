اقتصادية دبي وبنك دبي التجاري يقدمان خدمات مصرفية داعمة لأصحاب الأعمال

المصدر: دبي- البيان

وقعت اقتصادية دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري وبنك دبي التجاري اتفاقية شراكة لتقديم خدمات مصرفية لأصحاب الأعمال الذين يتقدمون للحصول على رخصة تجارية جديدة أو الذين يقومون بتجديد رخصتهم من اقتصادية دبي، وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل مزاولة الأعمال تخفيض تكاليف ممارستها، وتعزيز سيولة أصحاب الرخص التجارية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مجال ترخيص الأعمال ومزاولة الأنشطة التجارية في إمارة دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم بنك دبي التجاري بفتح حسابات لأصحاب الأعمال حيث سيكون بإمكانهم الحصول على 1% استرداد نقدي على رسوم الرخصة التجارية الجديدة أو في حال التجديد بناءً على متوسط الرصيد اليومي في حساباتهم لدى البنك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لأصحاب الأعمال الحصول على بطاقة ائتمان البنك والتي تتيح لهم تحويل رسوم الرخصة التجارية إلى خطة سداد ميسرة بفائدة 0% وسدادها خلال فترة 6 إلى 12 شهراً.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي: هذه الاتفاقية تجسد حرص الجهات الحكومية والقطاع الخاص على العمل سويةً بما يسهم في توفير بيئة جاذبة وداعمة للأعمال تواكب أفضل الممارسات العالمية، وتساعد على تحقيق رؤية حكومة دبي في تنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتهيئة بيئة منافسة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز مالي وتجاري عالمي.

ونسعى في اقتصادية دبي إلى تخفيض تكلفة مزاولة الأعمال، ورفع السيولة التشغيلية التي تدعم توسع أعمالهم، ومساعدة رجال الأعمال الحاليين والراغبين في بدء أعمالهم بدبي وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب تسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن تبسيط وتسهيل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي«.

وأشار إلى أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يعمل باستمرار على تسخير كافة الإمكانات في سبيل تسهيل وتخفيض تكلفة مزاولة الأعمال، وتحسين سير الخدمات المقدمة لكافة المتعاملين، بالإضافة إلى توطيد الشراكات الاستراتيجية مع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص في الإمارة، لجذب ودعم الأعمال المختلفة والمتنوعة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الصعيد الاقتصادي.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: تهدف اتفاقيتنا مع اقتصادية دبي إلى تسهيل وتسريع هذه الاجراءات، حيث سيطلق البنك خدمة فتح الحسابات الرقمية والتي ستضمن للمستخدمين تجربة سهلة ومرنة.

بالإضافة إلى ذلك، سيساعد عرضنا الترويجي أصحاب الأعمال في الحصول على فرصة 1% استرداد نقدي على رسوم الرخصة التجارية الجديدة أو في حال التجديد بناءً على متوسط الرصيد اليومي في حساباتهم لدى البنك». وسيساعد البنك أصحاب الأعمال في الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم إلى قاعدة عملاء بنك دبي التجاري من خلال منصة تسويقية رقمية عبر موقعها الالكتروني تحت مسمى «سوق CBD».