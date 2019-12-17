124 ملياراً تحويلات العمالة في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- وام

بلغت قيمة تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات إلى الخارج 124.4 مليار درهم تقريبا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 129.33 ملياراً في الفترة ذاتها من 2018.

وجرى تنفيذ النسبة الأكبر من تحويلات العمالة في الدولة إلى الخارج عبر شركات الوساطة بقيمة بلغت 98 مليار درهم تقريبا في حين جرى تحويل بقية المبلغ عبر البنوك.

واستحوذت العمالة من أربع جنسيات من دول جنوب آسيا هي الهند وباكستان والفلبين وبنغلاديش على نحو 60% من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الفترة من يناير إلى شهر سبتمبر من العام الجاري وبلغت قيمة تحويلاتها 73.4 مليار درهم حسب الاحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وكانت قيمة التحويلات خلال الربع الثالث من العام الجاري قد بلغت 43.4 مليار درهم بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2018. وانخفضت قيمة ما تم تسويته عبر البنوك بنسبة 0.2% في حين ارتفعت قيمة التحويلات بواسطة شركات الصرافة بنسبة 6%. وتعتبر الهند المقصد الأكثر تلقياً لتحويلات العاملين الشخصية للخارج خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر2019.