بنك أبوظبي الأول يفتتح فرعه الثالث في السعودية

المصدر: جدة - البيان

افتتح بنك أبوظبي الأول فرعاً جديداً في جدة، هو الثالث له في السعودية، دعماً لاستراتيجية توسعة أعماله بالمملكة.

حضر الافتتاح صالح التركي، أمين محافظة جدة، ومحمد يوسف ناغي، رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، وهناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وعدد من كبار أعضاء البنك.

وقال عبدالحميد سعيد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يمثل افتتاح فرعنا الجديد في جدة مرحلة مهمة من مسيرة توسعة أعمالنا في المملكة، وبداية قصة أعمال طويلة وناجحة هناك. لقد تمكنا، في أقل من 12 شهراً، من افتتاح ثلاثة فروع في كل من الرياض والخبر وجدة، وبتنا قادرين على توفير أفضل الخدمات المصرفية في ثلاثة من أبرز المناطق في المملكة، ما يعكس طموحات بنك أبوظبي الأول، والتزامه بتطوير وتنمية أعماله في مجال الخدمات المصرفية للشركات وخدمات الأفراد في الأسواق، التي تمتاز بإمكانات كبيرة وتوفر فرص النمو الواعدة. ونتقدم بجزيل الشكر إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية على دعمهم وتوجيهاتهم القيمة لنا، خلال هذه المرحلة الهامة من استراتيجية النمو وتوسيع أعمالنا في المملكة.

يذكر أن بنك أبوظبي الأول حصل في فبراير 2018 على موافقة هيئة السوق المالية لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. كما حصل البنك في مارس على ترخيص مؤسسة النقد العربي السعودي لتأسيس أعماله المصرفية التجارية في المملكة؛ حيث أتاح الترخيص للبنك افتتاح ثلاثة فروع، باتت توفر الآن خدماتها بشكل كامل للعملاء في الرياض والخبر وجدة.

وتحظى السعودية بأهمية خاصة في استراتيجية نمو بنك أبوظبي الأول، وتوسيع شبكة فروعه الدولية، الأمر الذي يمكنه من الاستفادة من علاقاته على الصعيد الدولي وخبرته الواسعة وقوته المالية، بما يلبي الاحتياجات المصرفية المتنوعة للشركات المحلية والإقليمية والدولية.