غرفة عجمان: «عام الاستعداد للخمسين» علامة فارقة في تاريخ الدولة

المصدر: عجمان ــ البيان

قال عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان: إن العام 2020 سيكون «عام الاستعداد للخمسين» يمثل علامة فارقة في تاريخ دولتنا، نحتفي خلاله باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، ونؤكد استعدادنا في غرفة عجمان للمشاركة في هذا العام «2020» لنواكب خطط دولتنا ومسيرتها الرائدة، فلكل مؤسسة وفرد دور في الاستعداد للمرحلة القادمة.

جاء ذلك خلال ترأس المويجعي اجتماع مجلس الإدارة الرابع للعام 2019 للاطلاع على مستجدات العمل وما تم إنجازه خلال العام الجاري واستعراض مشاريع وفعاليات الغرفة. حضر الاجتماع حمد بن راشد النعيمي، وسالم بن أحمد النعيمي نائبا رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمقر الغرفة.

ورحب عبد الله المويجعي بالحضور، وثمن جهود القيادة الرشيدة والتي تضع تقدم دولتنا وتفوقها في كافة الميادين نصب أعينها وشغلها الشاغل، لنلامس خلال العام القادم عاماً استثنائياً نوحد فيه الطاقات والجهود ونستعد خلاله لمستقبل أكثر إشراقاً وتميزاً وتفرداً، نسطر خلاله فصلاً جديداً من الإبداع والريادة، مؤكداً أن إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وخلال الاجتماع تم الإطلاع على محضر الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة للعام 2019 واعتماده واطلع الحضور على التوصيات المرفوعة من لجنة الموارد البشرية والمالية وكذلك المركز المالي للغرفة خلال العام 2019، كما وقف الاجتماع على آخر مستجدات سير العمل على مشاريع الغرفة.