«أراضي دبي» تشارك في معرض العقارات الفاخرة «شنغهاي 2019»

المصدر: شنغهاي - البيان

شاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالنسخة العشرين من معرض العقارات الفاخرة «شنغهاي 2019» والذي أقيم في مدينة شنغهاي الصينية بوفد ضم كلاً من ماجدة علي راشد المديرة التنفيذية لقطاع الترويج والاستثمار العقاري وماجد المري المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية.

رافق الدائرة خلال المعرض الذي استمر ثلاثة أيام مجموعة من كبار المطورين العقاريين في دبي كشركاء استراتيجيين للمعرض ليعرضوا أحدث مشاريعهم أمام 14 ألف مستثمر صيني ممن أبدوا اهتماماً بالاستثمار في المشروعات العقارية العالمية والمنتجات والخدمات الفاخرة.

وقالت ماجدة علي راشد: ‎«تأتي مشاركتنا في هذا المعرض من منطلق إدراكنا مكانة دبي في نظر المستثمرين الصينيين ولا سيما في ضوء حجم الاستثمارات العقارية المسجلة بأسمائهم في الإمارة، وعلى الرغم من وجود العديد من العوامل التي تشجعهم على الاستثمار في عقاراتنا إلا أننا نحرص على تسجيل مشاركة متميزة لنا كل عام لإطلاعهم على المزايا والحوافز الاستثمارية التي نوفرها لهم إلى جانب ما تمتاز به الإمارة من موقع استراتيجي للربط بين الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا».

من جانبه أكد ماجد المري أن دبي تعدّ واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم وأفضلها في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا فضلاً عن أنها توفر لسكانها وزوارها بنية تحتية متطورة ذات مستوى عالمي لتحظى باهتمام المستثمرين الأجانب وفي مقدمتهم الصينيون.

مشاركة

وقال: «بما أن دولة الإمارات وتحديداً دبي تحتل مرتبة عالمية متقدمة في سهولة ممارسة الأعمال وتفتح أبوابها أمام العديد من الشركات الدولية والإقليمية من خلال تقديم معاملات ميسرة تشمل تسجيل الملكية وغيرها فقد تمكنت من اكتساب شهرة عالمية واسعة كما نجحت في إبراز صورة مشرقة لها في أذهان المستثمرين من شتى أنحاء العالم».

وحظيت مشاركة «أراضي دبي» في جناح خاص لها بالمعرض باهتمام أعداد متزايدة من المستثمرين الصينيين حيث استقبلت قبل انطلاق الحدث ما يقرب من 10 آلاف استفسار من مستثمرين صينيين جادين غالبيتهم من الرؤساء التنفيذيين وأصحاب الأعمال والمديرين العامين والمستويات الإدارية العليا حيث تبحث نسبة عالية من هؤلاء عن استثمارات مؤسسية في دبي من خلال شركاتهم.

استثمارات

وحول الأسباب التي تدفعهم إلى اختيار سوق دبي العقاري ذكر المستثمرون الصينيون العديد من العوامل وفي مقدمتها العائد العالي على الاستثمار وأمن البلاد واستقرارها.. فيما أظهر آخرون اهتماماً بالعامل الجغرافي وقرب دبي من الصين ونمط الحياة العصري الذي توفره الإمارة لهم.

وتراوحت أحجام الاستثمارات التي يبدي الفرد استعداداً لضخها في سوق دبي العقاري ما بين 300 ألف و1.2 مليون دولار، بينما استحوذت دبي على المرتبة الخامسة ضمن الوجهات الاستثمارية التي يختارها المستثمرون الصينيون وجاءت مباشرة بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا لتتفوق بذلك على وجهات عالمية مشهورة بما في ذلك اليابان وتايلند وسنغافورة وسويسرا وماليزيا.

واحتلت كل من «داماك» و«إعمار» و«ميراس - دبي القابضة» و«دانوب» و«ميدان» على التوالي قائمة أبرز الشركات التي يفضل الصينيون التعامل معها عند اختيار عقاراتهم.