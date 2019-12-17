«غاز الإمارات» تنال تقييم خمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني

المصدر: دبي ــ البيان

حصلت شركة «غاز الإمارات» التابعة لمجموعة اينوك على تقييم خمس نجوم من مجلس السلامة البريطاني عن أفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية لتكون بذلك أول شركة ضمن مجموعة اينوك تحصل على هذه الشهادة، في إنجاز لافت يعكس التزام المجموعة بالتطوير المتواصل لكافة ممارسات وإجراءات الصحة والسلامة التي تطبقها.

هذا وقد خضعت «غاز الإمارات» لتقييم شامل ومكثّف لكافة سياساتها وممارساتها المتعلّقة بأنظمة الصحة والسلامة المهنية، وشمل ذلك مراجعة الوثائق وإجراء مقابلات مع الإدارة العليا والموظفين وغيرهم من أبرز الأطراف المعنية إلى جانب دراسة الأنشطة التشغيلية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نحرص على الالتزام بأعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة عبر كافة منشآتنا وعملياتنا لضمان سلامة وأمان كافة الأطراف المعنية. ونفخر بتحقيق هذا الإنجاز المتميز، ونؤكد على التزامنا بمواصلة الارتقاء بممارساتنا في مجالات الصحة والسلامة والبيئة، والتي تمثّل جانباً محورياً لضمان النجاح لمجموعتنا على المستوى البعيد».

من جهته، قال ديفيد بار، مدير السياسات والخدمات الفنية في مجلس السلامة البريطاني: «إن حصول (غاز الإمارات) على تصنيف خمس نجوم في أعقاب تدقيقنا لأفضل ممارسات الصحة والسلامة المهنية يمثّل إنجازاً لافتاً يعكس حرص الشركة على تطبيق المنهجيات الاستباقية والتزامها بالتطوير المستمر لإجراءات الصحة والسلامة وإدارة المخاطر ضماناً لصحة وسلامة وسعادة العاملين، وهو بالتأكيد إنجاز رائد تفخر به (غاز الإمارات) واينوك».

يذكر أن «غاز الإمارات» نالت تصنيف خمس نجوم بعد التدقيق الذي أكد امتثالها لأفضل الممارسات. وقد شمل التدقيق قياس الأداء مقارنةً مع أفضل ممارسات إدارة الصحة والسلامة ومراجعة مفصّلة لأكثر من ستين عنصراً وبنداً.