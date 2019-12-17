«هب 71» تدعم ريادة الأعمال بشراكة لتحفيز الشركات المتنامية

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت منصة «هب Hub71» عن إبرام شراكة مع مؤسسة «إنديفور الإمارات»، بهدف تعزيز دعمها للشركات المتنامية على مستوى العالم، وذلك خلال الخلوة التي عقدت في مقر المنصة في أبوظبي.

حضر الخلوة ممثلو عدد كبير من الشركات المتنامية من سبع دول على امتداد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر واليونان والأردن ولبنان والمغرب و مجموعة من الشركات المتنامية التي جرى اختيارها مسبقاً، والتي تمثل عدداً من القطاعات المختلفة، بما فيها برمجيات وخدمات الشركات، والأغذية والمشروبات، وتقنيات المدن الذكية، وتكنولوجيا التجزئة والمنتجات الاستهلاكية، والتقنيات التعليمية، والرعاية الصحية.

وترى «إنديفور الإمارات» أن الشركة المتنامية هي التي تتمتع بنمو عال، وتحقق عائدات سنوية تتجاوز قيمتها مليوني دولار أمريكي.

وقال إبراهيم عجمي، رئيس «وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة» لدى «مبادلة للاستثمار»: «نجحت منصة Hub71 منذ تأسيسها في بناء مجتمع أعمال متميز يضم شركات تكنولوجية من جميع الأحجام وتحقق نمواً عالياً على أيدي مؤسسين ممن لديهم طموحات عالية وحافز قوي للتميز. وإننا سعداء بهذا التعاون مع «إنديفور الإمارات» لدعم الشركات ذات إمكانيات النمو المرتفع».

وأضاف «تأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في صلب هدفنا المشترك المتمثل في دعم منظومة ريادة الأعمال في أبوظبي والتي تحقق تأثيراً مضاعفاً على اقتصاد الإمارة وتوفر فرص عمل بها».

من جانبه، قال نور الشوا، المدير العام لمؤسسة «إنديفور الإمارات»: «تتيح هذه الشراكة لرواد الأعمال المسجلين في منصة Hub71 الاستفادة من الدعم في كل مرحلة من مراحل نمو أعمالهم.