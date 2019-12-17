«جراندويلد» تبني قاربين لنقل الطواقم لصالح «خالد فرج للشحن»

المصدر: دبي - البيان

تختتم شركة جراندويلد لبناء السفن، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها عام 2019 بنجاح بعد توقيع اتفاقية لبناء قاربي نقل طواقم بحرية، مع شركة خالد فرج للشحن البحري، والتي تعد من الشركات الرائدة في مجال الخدمات البحرية الشاملة، وتقديم خدمات الدعم اللوجستي للحقول البحرية ومشاريع النفط والغاز، ومقرها أبوظبي. كما يتضمن العقد خياراً لبناء قاربين إضافيين، مع حماية سعرية خلال مدة 3 شهور.

ويمثل إبرام هذا العقد قيمة مهمة بالنسبة لجراندويلد، حيث يختتم أعمالها لعام 2019 بنجاح كبير، ويفتتح أعمال عام 2020 بقوة تشغيلية وتدفقات نقدية تسمح للشركة بتحقيق زخم إضافي لتحقيق أرقام قياسية جديدة تستثمر الانتعاش في قطاع الحقول البحرية وقطاع النفط والغاز، إثر الاستثمارات الكبرى التي أعلنت عنها كل من «أدنوك»، وشركة أرامكو السعودية، والعديد من شركات إنتاج النفط والغاز في المنطقة.