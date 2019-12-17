ارتفاع المبيعات العقارية خليجياً خلال الأشهر التسعة الأولى

المصدر: دبي - البيان

ارتفعت صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، حيث تحسنت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 15% وبلغت 68.8 مليار دولار مقابل 59.7 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من 2018، وفقاً لبحوث كامكو.

وارتفع عدد الصفقات أيضاً بوتيرة أعلى بلغت نسبتها 25% خلال نفس الفترة وصولاً إلى 429,410 صفقات خلال التسعة أشهر الأولى 2019. وجاء ذلك على خلفية تراجع الأسعار نظراً لتراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة في دول مجلس التعاون الخليجي في التسعة أشهر الأولى 2019 بنسبة 8.0% حيث بلغت نحو 160,200 دولار مقابل 174,000 دولار للصفقة في التسعة أشهر الأولى 2018.

وواصلت مؤشرات الأسهم العقارية في أبوظبي والكويت تسجيل أفضل أداء لها على مستوى المنطقة من بداية 2019 حتى نهاية نوفمبر 2019. ويعزى الأداء المتميز للأسهم العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بصفة رئيسة إلى تفوق أداء شركة الدار العقارية (+ 46%) على خلفية الإعلان عن قانون التملك الحر والمشاريع الحكومية التي أسندت إلى الشركة.

وتراجعت الأسهم العقارية بدبي (-8.4%) والسعودية (-9.9 %) بنهاية نوفمبر 2019، في حين سجلت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودي نمواً بنسبة 5.3% خلال نفس الفترة. وتراجع إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من قبل البنوك الخليجية بنهاية الربع الثالث من عام 2019 بنسبة 0.7% على أساس ربع سنوي، حيث بلغ 204.1 مليارات دولار.