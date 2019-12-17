«بيرل» و«نماء»: جهود لتعزيز التنوع الوظيفي ضمن بيئة العمل

المصدر: الشارقة - البيان

أظهرت الدراسة البحثية التي أجرتها مبادرة بيرل ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة مؤخراً الجهود المتنامية التي تبذلها الشركات والمؤسسات في منطقة الخليج في سبيل تمكين المرأة في بيئة العمل، ووجود العديد من التحديات الرئيسة التي تتطلب اتخاذ خطوات جدية لمواجهتها لضمان الاستثمار الأمثل بطاقات المرأة.

وأجرت مبادرة بيرل الدراسة بعنوان «المرأة في الاقتصاد: المستقبل المتوقع في منطقة الخليج» بالتعاون مع مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة في العام الماضي وشملت 11 قطاعاً في خمس دول خليجية، وهدفت إلى استطلاع رأي الشركات والمؤسسات ضمن العينة حول أبرز الممارسات والسياسات التي يمكن تبنيها من أجل دعم المرأة في مسيرتها المهنية وتشجيعها على تحقيق النجاح.

وجاء الكشف عن نتائج الدراسة البحثية خلال ورشة عمل خاصة استضافها مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، مؤخراً، وقدمتها زينة الجنابي، مدير تطوير الأعمال الاستشارية في الشرق الأوسط/‏ المرأة في قطاع الأعمال في الشرق الأوسط، شركة «برايس ووتر كوبر هاوس» الشرق الأوسط، بحضور ياسمين عمري، المدير التنفيذي لمبادرة بيرل وأكثر من 100 ضيف من مختلف أنحاء المنطقة.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 79% من أفراد العينة ــ رجالاً ونساءً - يؤكدون التوجه المتنامي لمؤسساتهم نحو إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الرامية إلى تمكين المرأة وتطوير قدراتها في بيئة العمل، فيما يرى 77% من أفراد العينة أن شركاتهم تمنح مزايا وفرصاً عادلةً لكلا الجنسين.