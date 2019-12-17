«المالية» تنظم ندوة حول تقارير الشركات متعددة الجنسيات

المصدر: دبي- البيان

بدأت وزارة المالية أمس أعمال ندوة تستمر لمدة ثلاثة أيام بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول تقارير الشركات متعددة الجنسيات والأنشطة الاقتصادية الواقعية والضرائب في ظل العالم الرقمي، وذلك في فندق بولمان ديرة ستي سنتر في دبي. وتهدف الندوة إلى مناقشة عدد من التطورات الرئيسية المتعلقة بموضوع الضرائب الدولية. ويشارك في الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية، وخبراء التفاوض من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى عدد من الشركات التجارية والاستشارية وعدد من الموظفين وكبار المسؤولين والمديرين في الوزارة.

التزام

وأكد يونس الخوري التزام الإمارات بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة، والتزامها كذلك بتطبيق معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقال سعادته: «تحرص وزارة المالية على تعزيز أطر التعاون والتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المجال الضريبي والذي أصبح أولوية قصوى لدى المجتمع الدولي لمعالجة التهرب الضريبي، كما ستواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للتدريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شأن تبادل المعلومات وبناء شبكة خبرات ضريبية مؤهلة وفاعلة بين دول المنطقة».

ومددت وزارة المالية مذكرة التفاهم الموقعة بين الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لثلاث سنوات 2019 ــ 2021 والتي تنص على التعاون المشترك في مجال تطوير فهم للتطبيق العملي للمبادئ الضريبية الدولية للاتفاقيات الضريبية.