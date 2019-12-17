اقتصادية عجمان تفوّض خدماتها إلى مركز الإبداع

المصدر: عجمان- البيان

أبرمت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تفويض الخدمات مع مركز الإبداع لخدمات رجال الأعمال، حيث سيتولى المركز الواقع بالقرب من جسر الروضة، تقديم خدمات الدائرة في مجال التراخيص الاقتصادية بموجب هذه الاتفاقية، من السبت إلى الخميس، من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساء، وأهمها خدمات حجز وتجديد الاسم التجاري وإصدار الموافقة المبدئية، إصدار وتجديد وتعديل وإلغاء الرخص الاقتصادية والتصاريح التجارية، تحديث بيانات المنشأة، إصدار بدل فاقد للترخيص أو التصريح، إصدار شهادات ورسائل لمن يهمه الأمر، وغيرها من الخدمات التي تهدف للتسهيل على المتعاملين.

وقال سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري: يقدم مركز الإبداع عدداً من أهم خدمات الدائرة في مجال التراخيص الاقتصادية، ما يشكل قيمة مضافة للمتعاملين الراغبين في تأسيس أعمالهم في الإمارة، وستقوم الدائرة بمراقبة كفاءة المركز، الذي يتم تفويض الخدمات إليه، من خلال لجان وفرق عمل تشرف على المركز، وتتابع أعماله بصورة مستمرة.

وقال أحمد آل علي: مدير مركز الإبداع: سنبذل جهدنا لإنجاح هذه الشراكة، وتقديم الخدمات التي تم تفويض المركز للقيام بها من قبل الدائرة على أفضل وجه ينال رضا المتعاملين، سعياً منا لاستدامة هذه الشراكة وتطويرها نحو الأفضل.