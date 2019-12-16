جزيرة المارية وجهة عصرية نابضة بالحياة ومركز للنمو الاستثماري

المصدر: أبوظبي - وام

تعد جزيرة المارية في أبوظبي وجهة عصرية مفضلة ومركزاً مهماً للنمو الاستثماري للأعمال وللحياة والترفيه، ومن أهم وأفضل الوجهات العالمية لاستقطابها للشركات العالمية التي أسست مقارها في الجزيرة، إضافة إلى توافد عدد كبير من الزوار من مختلف أنحاء العالم لما تحتويه من فنادق عالمية ومراكز تسوق وعدد كبير من المطاعم والمقاهي.

وأكد علي المهيري المدير التنفيذي لوحدة «مبادلة للعقارات والبنية التحتية التابعة لشركة مبادلة»، أنه تم خلال الـ 18 شهراً الماضية في مربعة سوق أبوظبي العالمي تأجير 30 ألف متر مربع من المساحات المكتبية لمستأجرين جدد، كما أسست أكثر من 65 شركة مقارّ لها، وانتقلت الشركات والمؤسسات التالية فعلياً لتنضم إلى الشركات العالمية القائمة حالياً بالسوق، وهي «بي إن بي باريبا»، و«سيمنز»، و«سيتي بنك»، و«ستيت ستريت»، و«وي ورك».

وأضاف في حديث له مع مجموعة من الصحفيين أن «الغاليريا جزيرة المارية» استقطب منذ افتتاحه في 4 سبتمبر وحتى نوفمبر 2019 ما يقارب 4.7 ملايين زائر، كما استقبلت «متاجر المنتجات الفخمة والتوسعة» أكثر من 2.2 مليون زائر خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث شهد افتتاح أول دار عرض لسينما «آي ماكس» وأول متجر «ديكاثلون» ومتجر «مسقايديد» في العاصمة أبوظبي، إضافة إلى أول مطعم «بليز بيتزا» في الإمارات.

وشهد «الغاليريا» خلال الأسابيع الماضية افتتاح أكبر متجر «ويتروس» في أبوظبي، إضافة إلى «كابودل» و«سنتر بوينت» و«إكتريم زون»، وانضمام «شانيل» إلى قسم المتاجر الفخمة في «الغاليريا»، وافتتاح أول بوتيك للعلامة التجارية الفخمة في أبوظبي، وافتتاح 3 حدائق عائلية، هي «سكاي بارك» في الطابق الرابع، وحديقتا العائلة والرياضة في الطابق الثاني.

أما بالنسبة لمرافق الضيافة، فقد توقع المهيري أن يزداد الإشغال في فندق «فورسيزونز أبوظبي» حتى نهاية 2019 بما يقرب من 8 آلاف ليلة فندقية، مشيراً إلى أن إيرادات الغرف بالفندق قد نمت بنسبة 20% حتى الآن، إضافة لاستقرار الإشغال في فندق «روزوود أبوظبي» عند مستويات قوية تصل إلى نحو منتصف الـ 70%، وذلك في الوقت الذي يدخل الفندق حالياً عامه السادس.

ويمتلك فندقا «فورسيزونز أبوظبي» و«روزوود أبوظبي» مجموعة من المنازل الفندقية التي يصل إجمالي عددها إلى 251 منزلاً، وقد حقق الفندقان سجلاً قوياً في معدلات الإشغال، التي تجاوزت نسبتها 90% على مدار السنوات الماضية، ما يجعلهما ضمن أعلى المرافق الفندقية من حيث معدلات التأجير في أبوظبي. وفي الوقت الحالي يحظى الفندقان بقائمة انتظار نتيجة الطلب المرتفع على المرافق بهما.