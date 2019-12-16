«جليل القابضة» تفتتح مقراً في دبي باستثمارات 35 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة «جليل القابضة» للاستثمار في الإمارات نقل مقر عملياتها الرئيس في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه في رأس الخور إلى منشأتها الجديدة «إم في كي سنترال»، التي شيّدتها باستثمارات تقدَّر بـ35 مليون درهم، في منطقة مجان بدبي، وذلك تماشياً مع أهدافها الاستراتيجية للنمو والتوسع في جميع أنحاء المنطقة انطلاقاً من الإمارات.

ويمثل الانتقال إلى المقر الجديد، الذي يمتد على مساحة 77 ألف قدم مربعة، خطوة استراتيجية لتوحيد عمليات المجموعة تحت سقف واحد، لكونها تتماشى مع خطط النمو الرئيسة لديها. ومع هذا التوسع، سيضطلع المقر بدور حاسم في مواصلة ثقافة «العميل أولاً» التي تتبناها المجموعة على امتداد شركاتها التابعة.

وجرى تدشين المقر بحضور إم في كنهو محمد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة جليل القابضة، ويوسف علي، الرئيس والعضو المنتدب لدى مجموعة لولو الدولية، وخالد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي، وعبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم، ورجل الأعمال الدكتور عيسى الريس، وسمير محمد، العضو المنتدب بمجموعة جليل القابضة.