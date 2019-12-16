«نخيل» تعين شذى السـويدي مديراً إدارياً لمشاريع بناء البنية التحتية

المصدر: دبي - البيان

عينت «نخيل» للتطوير العقاري شذى سيف السـويدي مديراً إدارياً جديداً لمشاريع بناء البنية التحتية للشركة. وستقود شذى عمليات تسليم أعمال البنية التحتية بمجتمعات «نخيل» الرئيسة بدبي والتي تغطي مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لـ300 ألف شخص.

وشذى حاصلة على شهادة جامعية في الهندسة المدنية من جامعة الشارقة، ودرجة الماجستير في التخطيط الحضري العمراني من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبدأت حياتها المهنية في دائرة الأشغال العامة في الشارقة قبل انضمامها إلى «نخيل» في 2007.

ومنذ ذلك الحين، سلمت بنجاح مشاريع البنية التحتية التي شملت الطرق والجسور ومحطات نقل الكهرباء والمرافق في «نخلة جميرا»، و«جزر ديرة» و«انترناشيونال سيتي (المدينة العالمية)» و«قرية جميرا».

وسينصب تركيز شذى على تسليم مشاريع البنية التحتية الرئيسة في «جزر ديرة» بما في ذلك الجسر الرئيس للوصول إلى المشروع والجسر المؤدي إلى «الخيل أفينيو» مول في «قرية جميرا تراينجل»، ومشاريع أخرى في «الفرجان»، و«قرية ورسان»، و«نخلة جميرا» و«انترناشيونال سيتي (المدينة العالمية)» و«مدينة العرب».

وتلتزم «نخيل» تطوير مهارات الموهوبين من المواطنين للوصول بهم إلى مناصب عليا بالشركة وتوظف فريقاً متنامياً من المواطنين من الجنسين ممن يواصلون إثبات قدراتهم على تحقيق الإنجازات.