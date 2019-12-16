تعزيز شراكة «تيكوم» ومؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمس مجموعة تيكوم، العضو في دبي القابضة، تجديد وتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بهدف الوصول إلى مجموعة أكبر من رياديي الأعمال المحليين وتحقيق فوائد ملموسة تدعم ريادة الأعمال، وتُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من الازدهار في دبي.

وتعزيزاً للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مؤسستين تجتمعان على دعم بيئة الأعمال وتحفيز الابتكار في الإمارة، سيواصل أصحابُ المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الإماراتيون الاستفادة من المزايا والتسهيلات وسهولة تأسيس وممارسة أعمالهم في مجمعات أعمال «تيكوم»، كما ستقوم بضم رياديي الأعمال من دول الخليج الشقيقة الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين يتطلعون لتأسيس أعمالهم وتوسعتها في دبي.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% تقريباً من إجمالي الشركات العاملة ب دبي، وتشغل 42% من القوة العاملة، وتسهم تقريباً بنسبة 40% من ناتج الإمارة.

وقال مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دبي، نعمل دوماً في مجموعة تيكوم على توفير سبل النجاح للأعمال، ولا سيما لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لما له من دور حيوي في قيادة الموجة التالية من الابتكار والنمو عبر تطوير بيئة الابتكار الملائمة وتسهيل ممارسة الأعمال ودعم المواهب الريادية، تعزيزاً لمكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال.

ونتطلع من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، والتي تكمل جهودنا لتحفيز المزيد من الاستثمار ونمو الأعمال، إلى أن تكون مصدراً للمزيد من قصص نجاح أعمال محلية تنبثق من دبي لتصل العالمية».

وقال عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تتيح لنا الشراكة مع مجموعة تيكوم توفير حلول الأعمال السلسة والتسهيلات المتميزة لأعضائنا، فرصة لتقديم الأفضل في مجال الأعمال التجارية، والمبادرات والاستراتيجيات المبتكرة، والتي سنعتمد عليها لتخطيط وبناء الجيل الجديد من الشركات الناشئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومن خلال عملنا كفريق واحد، سنضع أعضاء مؤسستنا على المسار الأفضل لتحقيق النجاح في ساحة الأعمال المتطورة باستمرار.

وتقدم مجموعة تيكوم الدعم لأعضاء المؤسسة من خلال مزايا ملموسة ورسوم تفضيلية وخدمات ميسرة لتسهيل إنشاء الأعمال التجارية في مختلف مجمعات أعمال تيكوم العشرة، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، وحي دبي للتصميم وغيرها.

وتسهم المجموعة منذ 20 عاماً في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تطوير اقتصاد دبي وتحويله لاقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتعزيز مكانة الإمارة وجهة أولى للشركات والمواهب إقليمياً.

وتضم تيكوم 10 مجمعات أعمال، ومنها مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وحي دبي للتصميم، يعمل فيها أكثر من 95 ألف متخصص ورائد أعمال.

وفي 2013، أسست المجموعة حاضنة الأعمال «in5» التي تمتلك حالياً 3 مراكز متخصصة بالتكنولوجيا والإعلام والتصميم، ويبلغ عدد الشركات الناشئة المحتضنة فيها أكثر من 200 شركة.