غرفة دبي تنظم 204 اجتماعات ثنائية بين مستثمرين من الإمارات وأذربيجان

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة التصدير والترويج الاستثماري في أذربيجان بعثة تجارية ضمت 27 شركة أذرية متخصصة في مجال التصدير زارت غرفة دبي مؤخراً وعقدت اجتماعات ثنائية مع مستثمرين إماراتيين من أعضاء الغرفة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والشراكات الاقتصادية.

حضر اللقاء ماهر علييف، سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة، وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي إضافة إلى أكثر من 100 مشارك من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار والتوسع في الأسواق الخارجية. وعقد أعضاء الوفد الزائر نحو 204 اجتماعات مع مستثمرين من الإمارات حيث جرى البحث في التعاون في مجالات متنوعة شملت الأغذية والمشروبات والسفر والسياحة إضافة إلى التشييد والبناء.

وأشار عمر خان إلى أهمية هذه الزيارات في توطيد ركائز التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وأذربيجان، لافتاً إلى أن التجارة البينية غير النفطية بين دبي وأذربيجان وصلت إلى 826 مليون درهم خلال عام 2018، وهي ما زالت أقل من إمكاناتها في ضوء الروابط السياسية والاقتصادية المتميزة التي تجمع بين الجانبين، داعياً إلى تطويرها بما يحقق الأهداف المشتركة.

وأشار إلى أن مكتب الغرفة التمثيلي في العاصمة الأذرية باكو يعدّ بوابة استثمارية للشركات الإماراتية الراغبة في دخول السوق الأذرية، والشركات الأذرية الراغبة في دخول السوق الإماراتية، مشيراً إلى أن المكتب نظم خلال العام الحالي بعثتين تجاريتين من أذربيجان إلى دبي شاركتا في معرضي جيتكس للتقنية وجلفوود.