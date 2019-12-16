انخفاض تكاليف الإنشاءات في أبوظبي خلال الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - وام

بلغ الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات في أبوظبي 98.1% خلال الربع الثالث من 2019 مقارنة مع 97.9% خلال الربع ذاته من 2018 في مؤشر على انخفاض تكاليف الإنشاءات في الإمارة.

وأظهرت أرقام مركز إحصاء أبوظبي الصادرة، أمس، أن أهم المجموعات التي أسهمت في انخفاض معدل أسعار تكاليف الإنشاءات خلال الربع الثالث من العام الجاري هي مجموعة «القوة العاملة»، التي أسهمت بنسبة 312% من مجمل مع معدل الانخفاض، الذي تحقق خلال فترة المقارنة، وذلك نتيجة انخفاض أسعار هذه المجموعة 3% ويشكل وزنها 29.5%.

وتعتبر أسعار السلع والخدمات المكونة لسلع الرقم القياسي لتكاليف الإنشاءات التي يتم جمعها من المصادر المعتمدة على مستوى إمارة أبوظبي، حيث تم اختيار هذه المصادر لتكون ممثلة لسوق مواد البناء والخدمات الإنشائية.