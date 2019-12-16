أبراج «إعمار بيتش فرونت» تظهر في أفق نخلة جميرا

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

بدأت سلسلة من الأبراج السكنية الفاخرة بالظهور قبالة نخلة جميرا في إطار مشروع إعمار بيتش فرونت، والذي تطوره «إعمار العقارية».

وقالت مصادر لـ«البيان الاقتصادي» إن مشروع «إعمار بيتش فرونت»، سيضم 27 برجاً فاخراً متعددة الاستخدامات، وبيع أغلبها بالكامل، وبدأ العمل في أغلبها بعد إرساء عقود تشييدها وفق مواصفات تسعى إعمار من ورائها لصياغة مفهوم جديد لمعايير المنازل الفخمة على الواجهة البحرية.

وأوضحت المصادر أن ملاك المساكن سيحظون بشواطئ رملية بيضاء تطل على مياه الخليج العربي، وستضم هذه الوجهة المرموقة مجموعة واسعة من الشقق الفاخرة تتألف من 1 أو 2 أو 3 غرف نوم تطل جميعها على مياه الخليج.

ويشكل المشروع وجهة مميزة لأسلوب حياة متكامل، إذ يتوسطها شاطئ رملي يمتد على طول 750 متراً يتوزع على أطراف المنازل، إضافة إلى الرياضات البحرية، كما يمتد البوليفارد الرئيسي على طول المجمع.