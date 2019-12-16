«دي إكس بي» تعيّن لجنة لوقف الخسائر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دي إكس بي إنترتينمينتس» عن تعيين لجنة لتنفيذ خطة معالجة الخسائر المتراكمة، موضحة أن اللجنة تهدف لمساعدة مجلس الإدارة في التصرف فيما يتعلق بسوق دبي المالي ومتطلبات الإفصاح لهيئة الأوراق المالية الخاصة بالشركات المدرجة التي تتجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس مال الشركة، إلى جانب الالتزام بمتطلبات الإفصاح المالي الإضافي المحدد في القرار.

وأضافت أن اللجنة ستقوم بالإشراف على الآليات التي ترغب الشركة في تطبيقها لمعالجة الخسائر المتراكمة الحالية، والمساعدة في وضع خطة للخسائر المتراكمة في غضون 30 يوماً من تاريخ الإفصاح المطلوبة وذلك لمعالجة الخسائر المالية للشركة.

وتجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل شهرياً أو أكثر حسب الاقتضاء، وسيتم التعاون مع «ماكينزي وشركائه»، وذلك فيما يخص الاستراتيجية المطبقة ومبادرات التحول، للعمل على تحقيق المزيد من الوفورات في التكاليف التشغيلية في جميع النواحي، بما في ذلك تحسين القوى العاملة والمبيعات والإنفاق.

وقالت إنه تم التعاون مع شركة OC&C Strategy Consultants لتقديم التوصيات الخاصة بالاستراتيجية المثلى للتسعير والتوزيع والتسويق الدولي.

وأشارت إلى أنه من المقرر تسليم فندق ليجولاند الذي يضم 250 غرفة في النصف الأول من 2020.