%2.75 انخفاض التضخّم في دبي خلال نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير لمركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 2.75% في نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، حيث انخفضت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 5.51%، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.33 نقطة، وقسم النقل 7.28% والتي خفضت التضخم بمقدار 0.83 نقطة، وقسم التبغ 0.18%.

وارتفع مؤشر قسم التعليم 1.46%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.77%، وقسم الملابس وملبوسات القدم 2.96%، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.37%، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 1.88%، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.59%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.29%، وقسم الاتصالات 0.23%، وقسم الصحة 0.16%.

من ناحية أخرى، انخفض المؤشر الشهري العام في نوفمبر مقارنة بأكتوبر بنسبة 0.22%، نتيجة انخفاض أسعار كل من: قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.36%، وقسم النقل 0.69%، وقسم الترفيه والثقافة 3.16%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 0.34%.