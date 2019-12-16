«أملاك»: إعادة الهيكلة مستمرة

المصدر: دبي - البيان

قالت شركة «أملاك للتمويل» إن خطة معالجة الخسائر المتراكمة تقوم بشكل أساسي على خطة إعادة الهيكلة، مضيفة أنها أبرمت خطة إعادة الهيكلة مع دائنيها في 2014 وتم تعديلها في 2016، غير أن شروط الاتفاق الصارمة والانتعاش الضئيل في السوق العقاري لم يساعد على حقن الأموال، ما نتج عنه عدم توافق في الاستحقاق وعدم كفاية السيولة لتسديد الالتزامات حسب الجدول المتفق عليه.

وذكرت الشركة أنها سددت خلال السنوات الأربع من إعادة الهيكلة مبلغ 4.3 مليارات درهم، والذي يمثل 48% من إجمالي ديونها، واستعادت 275 مليوناً تمثل 21% من الأداة المالية القابلة للتحول، لافتة إلى أنه رغم عدم توفر السيولة الكافية لتسديد الالتزامات في الجدول المتفق عليه، فإنها حرصت على أن أي مبالغ نقدية متوفرة لديها تم استخدامها لتسديد 45% من المبالغ المتبقية إلى ممولي الشركة، حيث تم تسديد 4.6 مليارات درهم على مدى الـ 4 سنوات الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ العام الماضي دخلت في مفاوضات ما زالت مستمرة لتطبيق خطة عمل جديدة، حيث تم تقديم الخطة معدلة إلى الدائنين، وكان التركيز الرئيس على المحافظة على محفظة تمويل عقاري عند مستوى يتيح الحفاظ على سداد دفعات الأقساط بشكل منتظم للدائنين، بالإضافة إلى إدارة الأصول العقارية لضمان الاستفادة القصوى منها، منوهة إلى أن الخطة ستستمر حتى أكتوبر 2026 وهدفها الرئيس تسديد كامل الديون.