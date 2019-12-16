أول لجنة للمرأة في القطاع المصرفي تدشن اجتماعاتها

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة تمكين المرأة في القطاع المصرفي، اللجنة الأولى من نوعها التي أنشأها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، مؤخراً اجتماعها الأول تحت عنوان «تحدياتها أفكارها» لمناقشة جدول أعمال اللجنة وأهدافها المستقبلية.

وشارك في الاجتماع رئيسة اللجنة رفيعة العبار، نائبة الرئيس ورئيسة خدمات الموظفين في بنك دبي الإسلامي، ونائبة رئيس اللجنة فاطمة العوضي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لشركة تنفيذ التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، حيث استعرضتا أمام الحضور الأهداف العامة للجنة.

وانعقد الاجتماع في مقر معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في دبي بحضور أكثر من 60 موظفة من القطاع المصرفي مثّلن العديد من المصارف، بما في ذلك بنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ونور بنك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك رأس الخيمة. وافتتحت هند العطار، رئيسة الموارد البشرية نائب الرئيس الأول - بنك نور، وعضو اللجنة النسائية، الكلمة الرئيسية للجلسة.

أهداف

وكان المعهد أنشأ في وقت سابق من العام الحالي لجنة لتمكين ودعم نمو المرأة في القطاع المصرفي والمالي. وتعمل اللجنة على بناء شبكة دعم للمرأة لمساعدتها على تأسيس مسيرة مهنية ناجحة لها في هذا القطاع، إضافةً إلى توفير فرص بناء العلاقات والشبكات ودعم رائدات الأعمال في القطاع. ومن بين الأهداف الأخرى التي تسعى اللجنة لتحقيقها، توجيه المواطنات اللواتي يسعين إلى العمل في القطاع المصرفي والمالي، مع التركيز على طرح مبادرات جديدة.