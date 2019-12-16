عبد العزيز النعيمي: تزايد المستثمرين في «عجمان الإعلامية» مؤشر قوي على ثقة رواد الأعمال العالميين

المصدر: عجمان - وام

قال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس مدينة عجمان الإعلامية الحرة، إن تزايد عدد المستثمرين في المدينة يمثل مؤشرا قويا وإيجابيا على الثقة بين رواد الأعمال العالميين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمدينة الإعلامية، ويمثل تأكيدا على مبادئ المدينة الأساسية والتي يأتي في مقدمتها رفد الاقتصاد والاستثمار المحلي للدولة لتصبح وجهة عالمية للإعلام وشركات التكنولوجيا الرقمية ورجال الأعمال.

وأوضح النعيمي - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات - أن المدينة منذ انطلاقتها في 2018 سارت بخطى ثابتة نحو تحقيق استراتيجياتها مما مكنها من الوصول لـ 2000 مستثمر من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاعات متنوعة من وسائل الإعلام والتكنولوجيا والوسائط الرقمية. وأوضح محمود الهاشمي المدير التنفيذي، أن المدينة تسير بثبات لتحقيق قواعد استثمارية جاذبة وشراكات استراتيجية ناجحة مع القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامية في الأسواق الرئيسية في روسيا والصين والهند وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال الهاشمي إن تقرير التوقعات العالمية الأخير لشركة «بي دبليو سي» يشير إلى أن إيرادات صناعة الإعلام الرقمي العالمية ستصل إلى 792.3 مليار دولار بحلول عام 2022 وهي أجواء محفزة لتهيئة الأجواء المبتكرة للمستثمرين المتوقعين.