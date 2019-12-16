دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تربط خدماتها الرقمية ببوابة للدفع الذكي

المصدر: عجمان - البيان

أعلن الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ربط الخدمات الرقمية للدائرة ببوابة عجمان للدفع الذكي. وقال: تمثل بوابة عجمان للدفع الذكي خطوة مهمة في مسيرة إمارة عجمان نحو تحقيق خطة التحول الرقمي، حيث إن الإمارة صاغت استراتيجيات غير مسبوقة مكنتها من تحقيق نجاحات كبيرة أسهمت بشكل رئيس في تطوير كفاءة الخدمات الحكومية.

وأضاف: تحرص دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان على مواكبة أحدث التقنيات والتطورات في قطاع الخدمات المالية، الأمر الذي يساعد على تحقيق رؤيتنا المتمثلة في بناء اقتصاد متنوع مستدام قائم على المعرفة والابتكار. ونحن نثمن الجهود الحثيثة التي بذلتها دائرة المالية في عجمان في إطلاق بوابة عجمان للدفع الذكي.

وقال علي النعيمي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: أصبح من السهل إجراء معاملات الخدمات الإلكترونية للدائرة التي تشمل حجز الأسماء الاقتصادية، وخدمات التصاريح الاقتصادية من إصدار وتجديد وتمديد وإلغاء، سداد المخالفات المستحقة، وغيرها من الخدمات، هدفنا هو أن نسلط الضوء على التعاون بين جميع الدوائر الحكومية في عجمان، والذي من شأنه أن يدفع عجلة تحويل جميع الخدمات الحكومية إلى رقمية.