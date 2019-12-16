اعتماد أول حاضنة أعمال للمدارس في «جيمس مودرن أكاديمي»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إحدى مؤسسات اقتصادية دبي إطلاق مدرسة «جيمس مودرن أكاديمي»- فرع ند الشبا أول حاضنة لأعمال المدارس، من أجل دعم الأفكار المبتكرة للطلاب، ويأتي ذلك ضمن مهام المؤسسة المتمثلة في إصدار الاعتمادات لحاضنات الأعمال للجهات الحكومية التعليمية والخاصة، بالإضافة إلى الأفراد الراغبين بتأسيس حاضنات للأعمال.

وتسعى المؤسسة من هذا التدشين إلى مواكبة استراتيجية دولتنا لصناعة واستشراف المستقبل، دعم الأفكار الابتكارية للطلبة، وإتاحة الفرص أمام الجيل الفتي من الانخراط في عالم ريادة، عبر التعلم من خلال الأساليب القائمة على التجربة، وبالتالي تحقيق إضافة للناتج المحلي بدبي على المديين المتوسط والبعيد.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «إن مهمتنا تنطلق من رؤية واضحة المعالم من أجل تحقيق العديد من الغايات، ومن ضمنها توفير فرص الدعم لجميع رواد الأعمال والمبتكرين في دبي، يأتي ذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة للتركيز على زرع بذور ريادة الأعمال لدى طلبة المدارس منذ الصغر، وإعطاؤهم الفرصة المناسبة للتجربة والتعلم، وهو ما قامت به المؤسسة من خلال مسابقة التاجر الصغير خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.

وفلسفة المؤسسة مبنية على توجيهات الحكومة التي تؤمن بأهمية الاستثمار في الإنسان منذ الصغر لتهيئة جيل متعلم ومبتكر يسهم في نمو ورفعة الوطن».

وقال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لشركة جيمس للتعليم: فخورون بأن مدرسة جيمس مودرن أكاديمي هي المدرسة الحاضنة المعتمدة الوحيدة في دبي، هذه شهادة حية على الكيفية التي تلهم المدرسة الطلاب ليكونوا صانعي تغيير إيجابيين، من خلال دعمهم في تشكيل أفكارهم.

وسيوفر مركز الحضانة الحديث فرصة ممتازة لريادة الأعمال للطلاب لإنتاج منتجات قابلة للتسويق بمشاركة شركاء الصناعة والموجهين، ما يؤدي بهم إلى الطريق الصحيح لتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية، وجعلهم مساهمين حقيقيين في رؤية الإمارات، حيث الابتكار في طليعة النمو.