التصدي لـ 327 هجمة إلكترونية خلال 11 شهراً

المصدر: أبوظبي - وام

تراجع عدد الهجمات التي استهدفت المواقع الإلكترونية في الإمارات بنسبة 17.2% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من 2019، بحسب أحدث الإحصاءات التي أصدرتها، أمس، هيئة تنظيم الاتصالات.

ووصل عدد الهجمات المسجلة بين يناير وحتى نهاية نوفمبر إلى 327 هجمة مقارنة مع 394 هجمة في الفترة ذاتها من 2018.

وصنف الرصد الذي تصدره الهيئة 120 هجمة ضمن فئة ذات الآثار الشديدة أو الحادة و49 هجمة منخفضة، فيما وصل عدد الهجمة ذات الأثر المتوسط 158 هجمة. وكانت أخطر البرامج الخبيثة في نوفمبر إشعار متقدم عن خاصية جديدة تسمح للمخترقين بتشفير البيانات على نطاق الشبكة الداخلية، وذلك بالإضافة إلى إشعار متقدم عن حملات قرصنة إلكترونية تستخدم بعض الأبواب الخلفية والأنظمة المعرضة للاختراق.

وبلغ عدد الهجمات خلال نوفمبر إلى 31 هجمة في مقابل 23 خلال الشهر ذاته من عام 2018.

وعلى صعيد إحصاءات تقييم كشف الثغرات واختبار الاختراق فقد أظهرت البيانات بلوغ عددها 74 منذ بداية العام 2019 منها نحو 29 فحص ثغرات و45 اختبار اختراق.